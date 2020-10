Home

Forti piogge per tutta la notte, la Protezione civile sta inviando l’allerta telefonica raccomandando prudenza

4 Ottobre 2020

Avviso telefonico per il maltempo. Forti piogge, raccomandata la prudenza negli spostamenti

Livorno, 4 ottobre 2020

La Protezione Civile del Comune di Livorno sta inviando ai cittadini livornesi l’avviso telefonico per ricordare che sono previste piogge anche intense fino a domani intorno alle ore 10, come da bollettino del Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrogeologico Idraulico della Regione Toscana.

E’ infatti criticità gialla per piogge e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Nel messaggio si raccomanda di limitare gli spostamenti e la massima prudenza, in particolare, nelle zone in prossimità dei corsi d’acqua.

Le squadre di Protezione Civile monitorano comunque il territorio e il volontariato è preallertato.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Si ricordano più in dettaglio le raccomandazioni della Protezione Civile in caso di forti piogge e rischio idrogeologico :

Come comportarsi in caso di forti piogge

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia.

La forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate.

Prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli.

Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle.

Porre delle barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.