Fortitudo Bologna a Livorno per chiudere la regular season: “Invertiamo la rotta”

27 Aprile 2025

La Flats Service Fortitudo Bologna si appresta a disputare l’ultima gara della stagione regolare affrontando oggi, domenica 27 aprile, la BI.EMME Service Libertas Livorno. Fischio d’inizio alle 18:30 al Modigliani Forum, con diretta per abbonati su LNP Pass.

Nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il coach biancoblù Attilio Caja sprona i suoi: “Andiamo a giocare questi ultimi 40 minuti consapevoli che saranno molto importanti nel nostro percorso. Purtroppo, nelle ultime partite non siamo riusciti a centrare il successo. Contro Rimini abbiamo pagato un calo fisico difensivo e in attacco ci siamo affidati quasi esclusivamente alla grande prova di Aradori. Comprendo il rammarico di tutti e dispiace non essere riusciti a ripagare il pubblico e la Società, che ha investito molto su questa squadra. Il nostro pubblico è sempre il migliore in campo, meriterebbe di più. Ora, però, abbiamo grande voglia di cambiare rotta”.

La Fortitudo arriva a Livorno con il roster al completo, pronta a cercare il riscatto in un impianto che porta comunque buoni ricordi: proprio al Modigliani Forum, infatti, i biancoblù vinsero la Supercoppa LNP lo scorso settembre battendo Orzinuovi in finale.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, mentre la radiocronaca sarà disponibile su Radio Sanluchino e in audiocronaca live su Canale 88. La differita televisiva andrà in onda lunedì 28 aprile alle 21:00 su Canale 88.