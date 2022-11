Fortunata Simonelli è la nuova centenaria livornese (Video)

Home

Livorno 26 novembre 2022

È entrata nella ristretta cerchia delle centenarie livornesi la signora Fortunata Simonelli, vedova Sani.

Nata a Riparbella il 26 novembre 1922, Fortunata ha trascorso in Val di Cecina tutta la giovinezza e i primi anni di matrimonio, occupandosi di attività agricole e di ricamo. Poi per i due giovani coniugi la grande occasione di venire ad abitare nel capoluogo, come collaboratori presso una conosciuta famiglia livornese di origine ebraica commercianti di stoffe, i Bassano.

Raggiunta l’età della pensione Fortunata e Florindo hanno potuto realizzare il sogno di acquistare una casa e un terreno a Castellina Marittima, ma il grande affetto per i Bassano li ha spinti a far ritorno a Livorno, nell’appartamento messo a loro disposizione. Da allora Fortunata non ha più lasciato questa casa, e l’orto di Castellina è diventato luogo di villeggiatura.

Fortunata è tutt’ora una vera forza della natura, tifosa sfegatata del Milan guarda tutte le partite, legge il quotidiano locale, si fa il bucato da sola ed è sempre bravissima a ricamare. Dice che il suo segreto sta nel mezzo bicchiere di vino rosso, allungato con la gazzosa, che non si fa mancare mai.

Per lei una bellissima festa di compleanno organizzata dalla nipote Simonetta e dai vicini del condominio di via Tommaso Mati, e la rosa del sindaco Salvetti con gli auguri della città.

