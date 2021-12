Home

6 Dicembre 2021

Forza Italia a Piombino nel Gruppo Misto, Tenerini: “Riorganizzazione necessaria”

Piombino (Livorno) 6 dicembre 2021

Tenerini-Anselmi (FI): Riorganizzazione necessaria per una politica efficace e seria per i piombinesi

Il consigliere comunale Davide Anselmi, coordinatore di Forza Italia a Piombino, confluisce nel gruppo misto come collocazione consiliare all’interno della coalizione di maggioranza che sostiene Francesco Ferrari.

Il coordinamento provinciale Livorno e quello comunale di Piombino di Forza Italia vogliono essere ancor più presenti ed efficaci nell’attività politica sul territorio Piombinese.

Per fare questo, si rende necessaria un’armonizzazione dell’azione politica che coinvolga direttamente senza filtri il consiglio comunale.

L’essere parte di un gruppo consiliare cresciuto numericamente (FI-UDC-Civici Popolari Liberali) nato come offerta elettorale nel 2019, ad oggi variegato nella sua composizione, non risponde più alle esigenze di un partito ben strutturato e articolato, in costante crescita quale é Forza Italia.

Vi è pertanto la necessità di portare avanti campagne e progetti fortemente caratterizzanti di quella che è la visione di sviluppo del territorio che Forza Italia vuole esprimere, con relativa autonomia di iniziativa e riconoscibilità della politica del partito.

Un vero e proprio rilancio che vogliamo promuovere con entusiasmo presso i cittadini Piombinesi. Pertanto, con spirito propositivo, rimanendo comunque fedeli alla confederazione espressa anche a livello nazionale con l’UDC e aperti a tutte le espressioni civiche del territorio, Forza Italia in Consiglio Comunale sarà rappresentata univocamente dal nostro consigliere e coordinatore cittadino Davide Anselmi.

