Forza Italia Cecina: La nostra Mozione sulla Parità di Genere quale obiettivo del PNRR

Cecina

30 Ottobre 2021

Politica – Livorno 30 ottobre 2021

Forza itaila, Chiara Tenerini, Roberta Naldini e Elisa Amato:

I dati ufficiali, stilati dal Global Gender Gap Index del World Economic Forum, fanno rabbrividire: in Italia il divario di Genere è ancora troppo ampio in tutti i campi, dalla vita sociale all’economia, alle opportunità, istruzione, salute etc.

Leggere l’enorme disparità ancora esistente tra uomo e donna nel nostro paese, ci fa sentire immobili al primo dopoguerra. L’uguaglianza sostanziale e la rimozione di tutti gli ostacoli per raggiungerla, che la nostra Costituzione ha posto ovviamente tra i principi fondanti e fondamentali del nostro paese, necessari per una giusta equità sociale e indispensabile per la completa espressione delle libertà umane, nel nostro paese è ancora purtroppo solo un miraggio.

Come esponenti della politica locale, ci stiamo battendo da sempre per porre l’accento su questo enorme problema che si può combattere anche partendo dalle autonomie locali, per questo, dopo la mozione il bilancio di genere e altre in tal senso, ieri abbiamo presentato una Mozione sulla parità di Genere come obiettivo del PNRR al Comune di Cecina.

Nei prossimi giorni avanzeremo la stessa richiesta negli altri Comuni della provincia di Livorno.

Favorire la formazione per contrastare anche il divario retributivo che ancora inspiegabilmente esiste tra uomo e donna. È indispensabile tra l’altro, potenziare le infrastrutture dei servizi sociali locali destinati a migliorare l’occupazione femminile e il reinserimento lavorativo di donne in estremo disagio sociale, anche perché l’impatto della pandemia, secondo il Segretario Generale dell’ONU, aggraverà questa disparità. Le ricadute specifiche “per il semplice fatto di essere donne”, potrebbero essere pesanti in l’ambito economico, occupazionale, sanitario, il lavoro non retribuito di assistenza e cura alla persona, la violenza di genere e i contesti di fragilità e conflitto.

