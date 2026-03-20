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Forza Italia chiude la campagna referendaria per il Sì in via Grande

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20 Marzo 2026

Forza Italia chiude la campagna referendaria per il Sì in via Grande

Livorno 20 marzo 2026 Forza Italia chiude la campagna referendaria per il Sì in via Grande

Tenerini, Forza Italia: venerdì a Livorno la chiusura della campagna per il Sì, una maratona di libertà e giustizia

Si terrà oggi pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, a Livorno, all’angolo tra via Grande e via del Giglio la chiusura della campagna per il referendum sulla giustizia.

Un appuntamento che non sarà una semplice iniziativa, ma una vera e propria maratona oratoria: interverranno comitati civici, avvocati e forze politiche, per ribadire con chiarezza le ragioni del Sì. Una scelta che non riguarda gli addetti ai lavori, ma ogni cittadino che chiede una giustizia più giusta, più equilibrata, più vicina alle persone.

Sarà un momento di confronto, ma anche di mobilitazione. Perché questo referendum non è una questione tecnica: è una questione di fiducia, di diritti, di libertà.

La partecipazione è fondamentale. Non per riempire una piazza, ma per dare un segnale: quando si parla di giustizia, i cittadini non stanno a guardare. Si fanno sentire. E scelgono.

On Chiara Tenerini

Segretario provinciale Forza Italia Livorno