Home

Provincia

Collesalvetti

Forza Italia Colle: “Ancora nessuna risposta sul bando da 5 milioni”

Collesalvetti

3 Luglio 2020

Forza Italia Colle: “Ancora nessuna risposta sul bando da 5 milioni”

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 03 luglio 2020 – “Passano i giorni e le settimane ma da parte del Sindaco di Collesalvetti non arrivano risposte su nessuno dei temi che abbiamo sollevato” scrivono in una nota di Forza Italia Chiara Tenerini e Diego Banti



Non una risposta sul mancato inserimento del nostro Comune, da parte della Regione, all’interno del bando da 5 milioni di euro per la ripiantumazione di alberi e la costruzione di nuove piste ciclabili.

Non una risposta sui lavori urgenti per quanto riguarda il ponte dell’Aurelia sullo scolmatore.

Ma soprattutto un atteggiamento passivo sul tema della Bioraffineria che per Stagno, Collesalvetti, Livorno e le aree limitrofe rappresenta uno snodo fondamentale del nostro futuro.

A fine giugno, il Sindaco Antolini, dalla sala del Consiglio Comunale ha fatto un video autocongratulandosi per l’ approvazione di una mozione della maggioranza che “da mandato al Sindaco di operare, per vedere quello che potrebbe essere l’ evoluzione dello stabilimento Eni di Stagno, con dei paletti molto precisi”:

Qualsiasi installazione venga fatta il livello dell’ inquinamento totale dello stabilimento sia inferiore a quello di oggi, sia sotto l’ aspetto industriale che logistico

Qualsiasi protocollo di intesa relativo a Eni decida di firmare il Sindaco dovrà comunque passare dal Consiglio Comunale prima di arrivare in Giunta

Ci mancherebbe che l’ amministrazione promuova un aumento dell’ inquinamento!

Ci mancherebbe che un sindaco si permetta di non passare dal Consiglio Comunale per un tema così importante!

E’ necessario ripensare complessivamente al futuro dell’area Livorno-Collesalvetti, un futuro in cui trovino spazio attività diverse dalla petrolchimica e la cui premessa sia la bonifica delle zone inquinate, bonifiche che sono attese addirittura da 22 anni. Le infrastrutture che vedranno la luce nei prossimi anni (Darsena Europa, scavalco ferroviario, ecc) permetteranno alla zona un nuovo sviluppo economico se la politica locale saprà fare rete con le aziende del territorio, le realtà internazionali presenti o potenzialmente interessate a sviluppare nuove attività, le associazioni di cittadini che chiedono attenzione alla salute e realtà internazionali in continuo mutamento.

Non si pretende che tutto questo si realizzi domani o dopodomani ma ci aspettiamo che il Comune di Collesalvetti e in particolare il Sindaco sappiano mandare segnali più concreti.

Il silenzio da parte di questo Sindaco è senza dubbio la peggior risposta possibile.

Attendiamo un riscontro immediato sul mancato inserimento del nostro Comune, da parte della Regione, all’interno del bando da 5 milioni di euro per la ripiantumazione di alberi e la costruzione di nuove piste ciclabili e sui lavori urgenti per quanto riguarda il ponte dell’Aurelia sullo scolmatore”.

Chiara Tenerini – Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia

Diego Banti Coordinatore comunale Collesalvetti – Forza Italia