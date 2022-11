Forza Italia: Dal Comune ancora silenzio e mancanza di documenti sul termovalorizzatore”

Home

24 Novembre 2022

TENERINI E AMATO (FI): “E’ IMPORTANTE SIANO CHIARI I COSTI E I BENEFICI DELLA EVENTUALE DISMISSIONE DEL TERMOVALORIZZATORE”

Livorno 24 novembre 2022

Continua il dibattito sul tema “termovalorizzatore“, sulla sua eventuale dismissione e sui pro e contro di tale scelta.

Continua nel silenzio dell’amministrazione comunale, che ad oggi non ha ancora dato alcun riscontro alla nota inviata il 21 agosto u.s. nella quale si chiedevano risposte immediate.

Si conferma l’importanza di una valutazione trasparente e condivisa della situazione, cosi da evitare impatti economici negativi sull’azienda, sui cittadini, sui lavoratori, sulle imprese: è importante avere chiaro i costi e i benefici di entrambe le ipotesi.

Al fine di dare un contributo alla discussione si chiede:

I piani economici finanziari per i prossimi anni. Siamo a Novembre ed i business plan non solo per il 2023, ma anche per il successivo triennio sono sicuramente a disposizione: è importante conoscerli e condividerli pubblicamente.

Quali gli scenari economici, nei periodi suddetti, con il temovalorizzatore in funzione?

Quali saranno i costi relativi ad un conferimento esterno (si parla addirittura di smaltimento dell’indifferenziata in Olanda a 1300 Km di distanza)?

Nel caso di chiusura dove andranno i rifiuti attualmente ricevuti in impianto?

Quali sono i costi relativi al progetto TARIP e a carico di chi? Sono stati valutati gli impatti negativi sui maggiori scarti nei conferimenti della differenziata?

Si tiene conto del fatto che, con l’impianto chiuso, si perderanno i ricavi dei rifiuti ricevuti, dell’energia elettrica venduta e dei maggiori costi per l’acquisto dell’energia elettrica?

E‘ stato valutato l’impatto che una riduzione di offerta sul territorio per decine di migliaia di tonnellate può portare alle imprese locali?

Le risposte sono importanti perchè coinvolgono la collettività.

Restano, nonostante i vari comunicati, dubbi:

i dati contabili evidenziati sono riferiti al passato e i calcoli sono stati fatti in retrospettiva.

Si sa bene che il termovalorizzatore non è la soluzione alla gestione dei rifiuti, ma l’eventuale chiusura deve seguire un percorso serio e condiviso, predisponendo in maniera certa le alternative.

Lo dichiarano l’On.le Chiara Tenerini; Coordinatore provinciale Livorno FI ed Elisa Amato; Coordinatore comunale Livorno FI

