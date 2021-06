Home

24 Giugno 2021

Forza Italia: “Dal Comune di Rosignano ci aspettiamo sgravi o rimborsi per la TARI”

Conforti – Tenerini (FI): E' compito dell' amministrazione supportare le imprese del territorio, le attività che sono rimaste chiuse per mesi durante i vari lockdown e le zone rosse non hanno prodotto rifiuti

Rosignano M.mo (Livorno), 24 giugno 2021

“Il coordinamento comunale di Forza Italia di Rosignano ha organizzato lunedì 21 giugno, in Piazza del Mercato, il gazebo per la raccolta firme a sostegno della proposta della Riforma Fiscale che Forza Italia ha portato all’ attenzione del Governo Draghi.

E’ un percorso che vede impegnato tutto il coordinamento di Forza Italia della provincia Livorno, nelle città di Livorno, Piombino, Cecina, e sull’ Isola d’Elba.

Senza la riforma fiscale non ci sarà la ripresa economica, per cui si fa appello anche all’ amministrazione locale, facendo seguito a quanto già manifestato da molti commercianti e imprenditori del territorio, di trovare soluzioni reali.

In questo particolare momento storico è fondamentale promuovere, anche per quanto riguarda la tari, una politica di sgravi e di aiuti. Si tratta di rispetto e di una fondamentale questione di principio.

Le attività che sono rimaste chiuse per mesi durante i vari lockdown e le zone rosse non hanno prodotto rifiuti e quindi è giusto che gli venga riconosciuto lo sgravio, quantomeno per quei mesi durante i quali hanno avuto la sospensione dell’attività.

L’ amministrazione trovi quindi il sistema di sgravio o di riconoscimento di bonus per andare incontro e a supporto di tutte le attività del territorio che costituiscono il tessuto economico della città, ma che servono a sostenere anche tutto il tessuto sociale.

Ribadiamo l’importanza della riforma fiscale, importante per la ripresa economica in un Paese civile, fondamentale per dare il giusto respiro alle aziende italiane.

Per Forza Italia deve essere la missione di questo Governo:

NESSUNA IMPOSTA PER CHI GUADAGNA FINO A 1000 EURO AL MESE

SOLO 3 ALIQUOTE PER TUTTI GLI ALTRI

ANNO FISCALE BIANCO

NO PATRIMONIALE

A CHI RIFIUTA IL LAVORO NIENTE PIU’ REDDITO DI CITTADINANZA

Senza la tenuta delle imprese e del lavoro non può esserci la tenuta sociale.

www.menotassepiucrescita.it

Questo è il link dove firmare per la petizione: MENO TASSE – PIU’ CRESCITA.

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Rosignano M.mo – Forza Italia

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia

