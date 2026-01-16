Home

Politica

Forza Italia difende Guarducci, Tenerini: “Opposizione seria, meno personalismi e più politica”

Politica

16 Gennaio 2026

Forza Italia difende Guarducci, Tenerini: “Opposizione seria, meno personalismi e più politica”

Livorno 16 gennaio 2026 Forza Italia difende Guarducci, Tenerini: “Opposizione seria, meno personalismi e più politica”

La segretaria provinciale di Forza Italia, Chiara Tenerini, interviene nel dibattito politico locale per sottolineare la necessità di un’opposizione e di una politica fondate sui contenuti e non sul personalismo. Il suo intervento arriva in un momento in cui le discussioni intorno all’operato del capogruppo Alessandro Guarducci hanno acceso qualche reazione tra alleati e osservatori.

Secondo Tenerini, il confronto politico deve misurarsi su proposte concrete e risultati, evitando slogan, polemiche autoreferenziali o atteggiamenti che rischiano di allontanare i cittadini e ridurre la partecipazione. “Questo clima – spiega – produce effetti negativi nel medio-lungo periodo e dovrebbe interrogare tutta la classe politica, senza diventare terreno di ulteriore contrapposizione”.

Il riferimento è chiaro anche alle tensioni legate a Guarducci, che secondo la dirigente non ha mai messo in discussione né l’alternatività di Forza Italia al Partito Democratico, né la collocazione del partito all’interno del centrodestra. “Alcune reazioni hanno personalizzato il confronto, spostandolo dal piano politico a quello individuale, senza reale necessità”, sottolinea Tenerini.

La segretaria provinciale ribadisce come il centrodestra, pur nelle fisiologiche differenze interne, resti una coalizione coesa, basata su valori comuni e obiettivi condivisi. Le dinamiche personalistiche, avverte, rischiano solo di distogliere l’attenzione dai temi che interessano davvero i cittadini.

Forza Italia conferma dunque l’impegno a praticare un’opposizione seria, credibile e coerente, capace di essere alternativa senza rinunciare al confronto nel merito, quando utile alle comunità. “La linea del nostro partito – conclude Tenerini – nasce da una cultura di governo consolidata e non dalle polemiche del momento”.

Infine, Tenerini precisa che le dichiarazioni della vice segretaria Macelloni vanno considerate personali e non rappresentano la posizione ufficiale del partito. Il capogruppo Guarducci, conclude la nota, svolge il proprio mandato con serietà e costanza, pienamente all’interno della linea politica di Forza Italia.

Forza Italia difende Guarducci, Tenerini: “Opposizione seria, meno personalismi e più politica”