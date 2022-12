Home

Politica

Forza Italia entra in consiglio comunale, ritorno a casa per Di Liberti. Un filo diretto Livorno-Roma

Politica

10 Dicembre 2022

Forza Italia entra in consiglio comunale, ritorno a casa per Di Liberti. Un filo diretto Livorno-Roma

Livorno 10 dicembre 2022 – Forza Italia entra in consiglio comunale, ritorno a casa per Di Liberti. Un filo diretto Livorno-Roma

Ieri, venerdì 9 dicembre, presentato dall’Onorevole Chiara Tenerini (FI) e da Amato Nicosia (coordinatrice FI Livorno) il nuovo esponente del partito nel consiglio comunale di Livorno

Il nuovo esponente di Forza Italia a Livorno è il consigliere comunale Gianluca Di Liberti uscito qualche mese fa dalla Lega ed entrato gruppo misto.

Tecnicamente, anche se gli atti saranno firmati dal consigliere Di Liberti come Forza Italia, come da regolamento comunale, per formare il gruppo di FI, ci devono essere almeno tre consiglieri; pertanto Gianluca Di Liberti rimarrà all’interno del gruppo misto

Questo è l’inizio di un nuovo percorso politico in Forza Italia, un ritorno a casa per tanti aspetti per il consigliere Di Liberti

“Sono nato in Forza Italia nel 2008 con il Gruppo giovani di FI, poi dopo la “fusione a freddo” tra FI e Alleanza Nazionale; ho deciso di lasciare e sono entrato nel Nuovo Centrodestra. Poi nella Lega. E’ quanto dichiara Gianluca Di Liberti che prosegue:

Sono convinto che per aumentare il consenso e risolvere i problemi del territorio occorre il gioco di squadra. Il mio impegno politico prosegue, ho tante iniziative in cantiere”

Come dichiarato dall’Onorevole Chiara Tenerini la presenza di Forza Italia è adesso praticamente su tutto il territorio di Livorno e provincia. Manca solo il Comune di Rosignano, dove non sono presenti ma ci stanno lavorando. “Ora con Gianluca anche il Comune di Livorno potrà avere un filo diretto con Roma tramite la mia presenza in Parlamento.”- Conclude Chiara Tenerini.

Il video della conferenza stampa di presentazione



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin