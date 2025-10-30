Home

Forza Italia: “Il PD livornese arriva in ritardo anche sui porti, mentre loro scrivono comunicati, noi sblocchiamo le nomine”

30 Ottobre 2025

Il PD livornese si conferma campione mondiale di tempismo al contrario: attacca un presunto stallo sulle nomine portuali proprio il giorno dopo che la Commissione del Senato ha sbloccato le designazioni dei nuovi Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale.

Un autogol politico che dimostra quanto la sinistra locale viva ormai di riflessi condizionati, incapace di leggere la realtà e di riconoscere i risultati concreti.

Forza Italia non ha mai ostacolato il percorso, ma ha garantito equilibrio, competenza e rispetto delle regole nella scelta dei vertici. È proprio grazie a un lavoro serio e condiviso che oggi il sistema portuale italiano può voltare pagina, con la nomina di figure di alto profilo che potranno dare continuità agli investimenti e alle progettualità strategiche, come la Darsena Europa.

Chi oggi parla di “blocco” dimentica che la vera paralisi della portualità italiana è avvenuta sotto i governi del PD: rinvii, commissariamenti infiniti e promesse mai mantenute. Il Governo Meloni, invece, ha garantito fondi, tempi e visione.

Quanto alla riforma del settore, la direzione è chiara: semplificazione, efficienza e sinergia, non centralismo. L’obiettivo è rafforzare i porti italiani nel sistema euro-mediterraneo, non indebolirli.

Comprendo il nervosismo del PD livornese, che dopo anni di gestione inconcludente si trova oggi a dover commentare risultati altrui. Ma almeno — per rispetto del territorio e di chi lavora in porto ogni giorno — eviti di riscrivere i fatti mentre accadono.

Noi, intanto, continuiamo a lavorare per Livorno, per la Toscana e per un’Italia che torna a muoversi davvero.

Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Segretaria provinciale Livorno