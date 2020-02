Home

Forza Italia: “ll candidato in Toscana l’avrebbe dovuto scegliere la Lega, ma non è ancora avvenuto”

9 febbraio 2020

Livorno febbraio 2020 – Il punto della situazione sul candidato del centro destra per le prossime elezioni regionali in Toscana. Paolo Barabino, vice coordinatore regionale di Forza Italia, intervistato durante l’inaugurazione della sede provinciale di Livorno in piazza Damiano Chiesa 41, parla dei rapporti con gli alleati e dei ritardi nella scelta dei nomi.