Forza Italia partito in buono stato di salute, raddoppiati i voti in Emilia Romagna

14 Dicembre 2024

Forza Italia verso il Futuro: Costruire una Grande Forza Moderata per l’Italia

In occasione del Consiglio nazionale di Forza Italia, il nostro leader Antonio Tajani ha sottolineato il buono stato di salute del partito, evidenziando i risultati incoraggianti delle ultime elezioni regionali. Abbiamo raddoppiato i voti in Emilia Romagna e ottenuto risultati straordinari in Umbria, segnali chiari di un crescente radicamento territoriale.

È fondamentale costruire una grande forza moderata, come desiderava il nostro fondatore Silvio Berlusconi. Il centrodestra può solo avvantaggiarsi da questo progetto, poiché la partita si vince sempre al centro. Dobbiamo attrarre i voti di coloro che storicamente si riconoscono nei valori della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista e del liberalismo.

La sinistra, sempre più divisa e spostata verso posizioni estremiste, lascia un ampio spazio politico da occupare. Forza Italia è pronta a rispondere a questa esigenza, proponendo una forza rassicurante per tutti gli italiani. Con 150.000 iscritti, abbiamo dimostrato che c’è una reale voglia di cambiamento e di stabilità.

Il nostro obiettivo è ambizioso: puntiamo al 20% alle prossime politiche. Siamo convinti che, con un progetto politico serio e una visione chiara, possiamo raggiungere questo traguardo. Dobbiamo continuare a mettere al centro della nostra azione politica la persona, per costruire un’Italia migliore, più unita e solidale.

Insieme, con determinazione e passione, possiamo realizzare questo sogno e dare voce a tutti coloro che cercano un’alternativa forte e moderata.

E’ quanto dichiara l’Onorevole Chiara Tenerini (FI)