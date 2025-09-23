Home

Cronaca

Forza Italia: “Subito misure di sicurezza all’ex Hotel Corallo dopo l’aggressione in casa di un residente”

Cronaca

23 Settembre 2025

Forza Italia: “Subito misure di sicurezza all’ex Hotel Corallo dopo l’aggressione in casa di un residente”

Livorno 23 settembre 2025 Forza Italia: “Subito misure di sicurezza all’ex Hotel Corallo dopo l’aggressione in casa di un residente”

L’ennesimo episodio di violenza scuote Livorno. Un cittadino, residente in piazza Dante, è stato brutalmente picchiato da due ladri sorpresi nel proprio appartamento. L’uomo, 59 anni, ha raccontato ai carabinieri che i responsabili potrebbero essere persone che occupano abusivamente l’ex Hotel Corallo, da tempo rifugio di sbandati a due passi dalla stazione ferroviaria.

Il caso ha riacceso i riflettori su una situazione di degrado che Forza Italia denuncia da mesi. Già la scorsa primavera i vertici locali del partito avevano effettuato un sopralluogo insieme a numerosi cittadini, raccogliendo segnalazioni e preoccupazioni.

Da allora, però, la situazione è peggiorata: gli abusivi entrano con facilità superando le recinzioni con l’ausilio di carrelli e cassoni, approfittando della presenza di acqua e luce all’interno dell’edificio. Intorno alla struttura, rifiuti e abiti abbandonati raccontano l’abbandono e l’incuria.

La vicenda si complica ulteriormente per i vincoli giuridici: l’immobile è proprietà privata, coinvolta in una procedura fallimentare, e dunque soggetto a curatore e istituto vendite giudiziarie.

Ma intanto i residenti parlano di un’escalation di furti, di un quartiere sempre meno sicuro e chiedono interventi immediati. Non mancano i rischi per l’incolumità pubblica: nel marzo 2024 un incendio, scatenato all’interno dell’hotel, minacciò seriamente le abitazioni vicine.

Forza Italia ha quindi presentato una mozione in consiglio comunale per chiedere al sindaco di agire con un’ordinanza contingibile e urgente, prevista dall’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, che consenta di prevenire e rimuovere i gravi pericoli per la sicurezza collettiva.

“Massima solidarietà al cittadino aggredito e piena fiducia nelle forze dell’ordine – dichiarano Chiara Tenerini, Amato e Guarducci – ma non è più accettabile che i residenti debbano convivere con paura e degrado. Il Comune deve farsi parte attiva e pretendere il ripristino in condizioni di sicurezza dell’ex Hotel Corallo”.

Forza Italia: “Subito misure di sicurezza all’ex Hotel Corallo dopo l’aggressione in casa di un residente”