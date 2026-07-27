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Forza Italia, Tenerini: “Dal primo congresso regionale una toscana più forte. Livorno protagonista nella nuova segreteria”

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27 Luglio 2026

Forza Italia, Tenerini: “Dal primo congresso regionale una toscana più forte. Livorno protagonista nella nuova segreteria”

Livorno 27 luglio 2026 Forza Italia, Tenerini: “Dal primo congresso regionale una toscana più forte. Livorno protagonista nella nuova segreteria”

Si è celebrato Grosseto il primo congresso regionale toscano di Forza Italia per l’elezione del segretario regionale, un passaggio storico per il nostro movimento e un momento di grande partecipazione politica.

Il congresso, presieduto dalla capogruppo di Forza Italia al Senato, senatrice Stefania Craxi, ha eletto Marco Stella alla guida del partito regionale, confermando il lavoro svolto negli ultimi anni e affidandogli il compito di accompagnare Forza Italia Toscana verso una nuova fase di crescita e consolidamento.

La presenza del segretario nazionale Antonio Tajani e della vice segretaria nazionale Deborah Bergamini ha dato ulteriore valore a una giornata che testimonia la centralità della Toscana nel progetto politico nazionale di Forza Italia e la volontà di costruire un partito sempre più radicato, aperto e capace di rappresentare i territori.

Da questo congresso la provincia di Livorno esce significativamente rafforzata. L’onorevole Chiara Tenerini assume il ruolo di vice segretario regionale vicario; entrano nella segreteria regionale Elisa Amato, segretaria comunale di Forza Italia Livorno, e Riccardo Petraroja, segretario comunale di Forza Italia Piombino. Antonio Cofrancesco, vice segretario provinciale, è stato inoltre nominato tra i membri statutari della segreteria regionale con l’incarico di responsabile del settore elettorale.

«È un risultato che ci riempie di soddisfazione e che rappresenta un riconoscimento importante per tutto il partito livornese, per i suoi dirigenti, i suoi amministratori, i militanti e per quanti, ogni giorno, lavorano con passione sui territori», dichiara l’onorevole Chiara Tenerini, segretaria provinciale di Forza Italia Livorno.

«Porteremo con ancora maggiore forza all’interno della segreteria regionale le istanze della costa toscana: l’economia del mare, la portualità, le infrastrutture, il lavoro, lo sviluppo industriale e turistico e la necessità di superare quel divario che, per troppo tempo, ha penalizzato una parte della Toscana rispetto alle aree interne e centrali della regione.

La Toscana non può crescere voltando le spalle al mare. La costa deve diventare uno degli assi strategici delle politiche regionali, non una periferia geografica e politica da ricordare soltanto in campagna elettorale.

Siamo certi che, sotto la guida di Marco Stella, i risultati che hanno consentito a Forza Italia di crescere e rafforzarsi in Toscana potranno essere consolidati e ulteriormente migliorati, attraverso un partito unito, presente e capace di ascoltare le comunità locali».

«Rivolgo infine il mio più sincero augurio di buon lavoro agli altri vice segretari regionali, l’onorevole Erica Mazzetti, il consigliere regionale Jacopo Ferri e il segretario provinciale di Grosseto Roberto Berardi, a tutti i componenti della nuova segreteria e a coloro che hanno ricevuto gli incarichi statutari.

Quella di oggi non è soltanto una distribuzione di ruoli, ma l’assunzione di una responsabilità collettiva: rendere Forza Italia sempre più forte, credibile e determinante per il futuro della Toscana».