26 Gennaio 2025

Forza Italia va a congresso, Gionata Giubbilei si candida per la segreteria comunale

Livorno, 26 gennaio 2025 – La data tanto attesa da molti neo-iscritti è finalmente arrivata. Forza Italia di Livorno andrà a congresso il 22 febbraio (Hotel Palazzo), mentre Piombino è fissata qualche giorno prima (15/2 Hotel Centrale).

Il partito è chiamato a Livorno a una doppia sfida.

Da una parte c’è la necessità di recuperare voti dopo il mesto risultato alle Comunali che ha visto appena 1642 voti raccolti (2,4%).

Dall’altra c’è un’ormai aperta sfida alla segreteria comunale, per anni saldamente tenuta da Elisa Amato Nicosia. A lanciare il guanto è Gionata Giubbilei, il quale porta con sè anche un consistente seguito di nuovi tesserati. Si prospetta quindi una competizione a due tra Amato e Giubbilei.

Da tenere d’occhio anche un possibile terzo candidato all’orizzonte, Alessandro Guarducci, recentemente iscrittosi a Forza Italia e che insieme ad Amato aveva preso posizione a nome del partito sulla vertenza del Tirreno.

Guarducci, a quanto risulta dal Comune, però è rimasto consigliere comunale per la sua “Lista Guarducci” e non per Forza Italia.