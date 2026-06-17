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Forza Nuova a Firenze rimuove bandiera della Palestina e la sostituisce col Tricolore. “Grave atto, Il tricolore è di tutti non di una ideologia politica”

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17 Giugno 2026

Forza Nuova a Firenze rimuove bandiera della Palestina e la sostituisce col Tricolore. “Grave atto, Il tricolore è di tutti non di una ideologia politica”

Firenze 17 giugno 2026 Forza Nuova a Firenze rimuove bandiera della Palestina e la sostituisce col Tricolore: ” Grave atto, Il tricolore è di tutti non di una ideologia politica”

Irruzione giovani di FnV nel chiostro di Sant’Apollonia; Bezzini, Querci e Vannucci (Pd): “Provocazione ideologica alla ricerca di visibilità. Il tricolore non è un simbolo di parte”

“Quanto accaduto nel chiostro di Sant’Apollonia è un fatto grave che condanniamo con chiarezza. Non siamo di fronte a una semplice bravata, ma a una provocazione politica e ideologica costruita per cercare visibilità. Rimuovere la bandiera della Palestina da uno spazio vissuto quotidianamente da studenti e studentesse e storicamente luogo di aggregazione e socialità per sostituirla con il tricolore non ha altro obiettivo che quello di alimentare tensioni e mistificare la realtà. Ancora più grave è il tentativo di utilizzare la bandiera italiana come un simbolo di appartenenza politica o come uno strumento di contrapposizione. Il tricolore non appartiene a una parte: appartiene a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che si riconoscono nei valori della Costituzione repubblicana, democratica e antifascista. Firenze e la Toscana hanno una storia profondamente radicata nei valori della democrazia, dell’antifascismo, del pluralismo e della convivenza civile. Respingiamo con fermezza ogni tentativo di alimentare divisioni, di appropriarsi dei simboli della Repubblica o di riportare al centro linguaggi e pratiche che non appartengono alla tradizione democratica della nostra regione”. È quanto dichiarano Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale, Simona Querci, consigliera regionale Pd e vicepresidente della commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali e Andrea Vannucci, vicecapogruppo Pd.