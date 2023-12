Home

Politica

Fossi, Gazzetti (PD): importantissima novità il via libera per la Darsena Europa

Politica

14 Dicembre 2023

Fossi, Gazzetti (PD): importantissima novità il via libera per la Darsena Europa

Livorno 14 dicembre 2023 – Fossi, Gazzetti (PD): importantissima novità il via libera per la Darsena Europa

“La Darsena Europa alza le vele. Il via libera arrivato dalla Commissione Via Vas è una novità importantissima, frutto del grande lavoro condotto dall’Autorità Portuale labronica in strettissima sinergia in primis con Regione Toscana e Comune di Livorno.

Quello della Darsena Europa è, infatti, un progetto strategico che abbiamo voluto, sostenuto e difeso in ogni luogo ed in ogni modo, tanto che metà del finanziamento pubblico arriverà, come confermato dal Presidente Giani, dalla Regione Toscana con oltre 200 milioni di euro ai quali si sommano i fondi nazionali stanziati nel 2020 con un decreto dell’allora Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli a cui si aggiungono finanziamenti da parte del Cipe e dell’Autorità Portuale. Adesso che si può entrare nella fase operativa per la realizzazione della Darsena Europa, il ministro Salvini non dimentichi tutte quelle opere che servono per completare il sistema portuale livornese, a partire dalle connessioni ferroviarie necessarie per collegare porto e interporto per le quali ci attendiamo dal Governo nazionale un veloce ripristino dei finanziamenti che sono stati cancellati”.

Così Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, e Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin