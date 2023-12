Home

Collesalvetti

15 Dicembre 2023

Fosso Cateratto rosso, Capogna attacca l’inerzia del Comune: “Analisi ambientali fondamentali ignorate”

Fosso Cateratto rosso, l’intervento del consigliere comunale Vito Capogna

“Quanti atti abbiamo presentato per Intervento urgente sul fosso Cateratto di Stagno per anomalie di colorazione?

L’ultimo del 29 novembre ci viene risposto che l’indagine ambientale del luogo circostante la Pista Ciclistica non è appropriata perché non ha procedimenti in corso! Niente analisi delle acque del Fosso Cateratto, niente analisi delle falde sotterranee e dei terreni, piante, fauna, paesaggio.

Se si fosse ricorsi prima alla prevenzione e messa in sicurezza del canale magari oggi raccontavamo altro.

Il Comune di Collesalvetti informa la cittadinanza di un intervento immediato avviato a seguito della rilevazione di una colorazione rossastra anomala nel fosso Cateratto.

Il sopralluogo per accertare le cause è stato condotto dall’Ufficio Ambiente in stretta collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale. Tale situazione ha suscitato immediata preoccupazione e ha richiesto un intervento rapido.

Adesso, dopo anni, e all’ultimo ‘No’ ricevuto, lo stesso giorno dell’episodio di colore anomalo dell’acqua, sul luogo dell’evento, è intervenuto anche il personale di ARPAT.

Abbiamo sempre chiesto che si procedesse ad operazioni di campionamento dell’acqua, sia a monte che a valle del punto in cui è stata osservata la colorazione anomala.

Queste azioni sono fondamentali per determinare l’entità e la natura dell’anomalia e per implementare le misure adeguate per contenerla”.

