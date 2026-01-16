Home

16 Gennaio 2026

Livorno 16 gennaio 2026 Fotocopie in Comune, Perini risponde alle polemiche

Continua a far discutere a Livorno la vicenda legata al presunto utilizzo non conforme della fotocopiatrice del Comune, messa a disposizione dei gruppi consiliari per l’attività istituzionale. Dopo l’articolo che ha ricostruito quanto sarebbe emerso durante la conferenza dei capigruppo, arriva ora la replica di Alessandro Perini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che respinge con decisione ogni accusa.

Perini, ribalta la lettura della vicenda. “Fratelli d’Italia è ancora una volta sotto attacco – afferma – evidentemente questo è il prezzo da pagare per chi porta avanti una vera opposizione in città e per chi dà voce a cittadini che hanno bisogno ma non hanno santi in paradiso”.

Il consigliere chiarisce il motivo della presenza dei moduli: “Le schede di iscrizione vengono utilizzate come una sorta di archivio. Quando incontriamo le persone negli uffici o sul territorio, spesso perché hanno bisogno di aiuto o vogliono fare segnalazioni, chiediamo loro di compilare quel modulo per poter mantenere un contatto e spiegare l’attività che portiamo avanti in Consiglio comunale”.

Secondo Perini, la scelta del modulo di partito sarebbe dettata anche da ragioni pratiche: “È uno strumento fatto bene, predisposto da Fratelli d’Italia, che contiene già tutte le clausole sulla privacy e le liberatorie per la gestione dei dati sensibili. Per noi è semplicemente comodo utilizzarlo”.

Nessuna irregolarità, dunque, secondo il consigliere meloniano, che minimizza le polemiche: “Io non ci vedo niente di male. Anzi, magari ce ne fossero di più di politici che stanno tra le persone e non scappano quando qualcuno chiede aiuto. Eppure questa cosa ha creato uno scandalo”.

Nel suo intervento Perini allarga il discorso al piano politico: “Probabilmente il vero problema è che Fratelli d’Italia è oggi il principale riferimento dell’opposizione a Livorno. Questo dà fastidio e fa paura”.

