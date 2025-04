Home

Fotografia, da Click Art "in viaggio con il fotografo Massimo Tommi"

1 Aprile 2025

Fotografia, da Click Art “in viaggio con il fotografo Massimo Tommi”

Livorno 1 aprile 2025 Fotografia, da Click Art “in viaggio con il fotografo Massimo Tommi”

Sabato 5 aprile ore 17 in viaggio con il fotografo Massimo Tommi con l’Associazione Click Art (Via De Sanctis, 34 LIVORNO)

La fotografia di viaggio, al contrario degli altri generi fotografici, non ha un soggetto.

Non è la persona, come nella ritrattistica, non sono i paesaggi, come nella paesaggistica, né il cibo o l’architettura…

La fotografia di viaggio è tutto questo, insieme. La Travel Photography non è un genere, perché non ha un soggetto, ha uno scopo:Trasmettere le emozioni del viaggio a chi guarda le foto, far desiderare di essere lì, oppure informare su argomenti lontani dalla nostra cultura.

Massimo Tommi è nato in provincia di Firenze, informatico e fotografo viaggiatore. Autodidatta, ha iniziato a scattare con una fotocamera reflex Olympus Om-1 manuale, acquistata in Australia, dove ho lavorato per un lungo periodo, e dove è nata la passione per la fotografica. Dal 2014 fa parte del prestigioso Gruppo Fotografico Il Cupolone. Nel 2016 ho contribuito al gruppo fotografico ad ottenere un piazzamento di tutto rispetto nella Coppa del Mondo FIAP per Club, con la medaglia di Bronzo. Ad oggi conto oltre 700 riconoscimenti Nazionali e Internazionali, in oltre 50 nazioni, riconosciuto nel 2019 miglior autore assoluto FIAF ( federazione italiana arti fotografiche ) e nel 2021 vince la coppa del mondo FIAF.

Sabato 5 aprile alle ore 17,00 presso l’Associazione Click Art il fotografo Tommi incanterà con le sue immagini scattate in giro per il mondo trasformando l’incontro in uno spettacolo della natura in mondi sconosciuti. La partecipazione è gratuita ma è gradita la registrazione su www.associazioneclickart.it