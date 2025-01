Livorno 8 gennaio 2025 Fotografia e sport, Augusto Bizzi ospite ai 4Mori

Il Circolo Porto di Livorno, nell’ambito del ciclo “Serate a Palazzo”, è lieto di annunciare un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia e sport. Mercoledì 15 gennaio 2025, alle ore 21:30, presso il Cinema Teatro 4 Mori (via Pietro Tacca 14), la sezione fotografica del circolo ospiterà il rinomato fotografo sportivo Augusto Bizzi.

Augusto Bizzi, livornese di nascita, è una figura di spicco nel panorama della fotografia sportiva internazionale. La sua carriera è caratterizzata da una profonda passione per lo sport, in particolare per la scherma, disciplina che ha documentato in numerose competizioni mondiali e olimpiche. Dal 2008, Bizzi ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, immortalando momenti indimenticabili e diventando il fotografo ufficiale della Federazione Italiana Scherma e della Federazione Internazionale di Scherma.

La serata offrirà l’opportunità di ripercorrere la straordinaria carriera di Bizzi, attraverso una selezione delle sue fotografie più emblematiche. I partecipanti potranno immergersi nelle storie dietro gli scatti, scoprendo aneddoti e curiosità raccolti durante gli eventi sportivi più prestigiosi al mondo.

Sarà un’occasione unica per comprendere le sfide e le emozioni del fotografo dietro l’obiettivo, nonché per approfondire le tecniche e le esperienze che hanno reso Bizzi una figura di riferimento nel suo campo.

L’evento si inserisce nel ciclo “Serate a Palazzo”; una serie di incontri organizzati dalla sezione fotografica del Circolo Porto di Livorno, dedicati alla promozione della cultura fotografica e all’incontro con professionisti di rilievo. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati e curiosi, con l’obiettivo di diffondere la passione per la fotografia e creare momenti di condivisione e apprendimento.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle attività del Circolo Porto di Livorno, è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale del circolo.

Non perdete l’occasione di incontrare Augusto Bizzi e di lasciarvi ispirare dalle sue straordinarie immagini che raccontano la magia dello sport attraverso l’arte della fotografia.

Esperienza professionali:

– Campionati di basket serie A e NBA per magazine e quotidiani fino al 1998.

– Campionato italiano di calcio italiano e Champions League.

– Dal 2006-2009 il MotoGP per magazine, quotidiani e sponsor.

– Olimpiadi estive di Pechino 2008 con particolare attenzione alla scherma.

– Olimpiadi estive di Londra 2012 con particolare attenzione alla scherma.

– Paraolimpiadi di Londra 2012 con particolare attenzione alla scherma.

– Olimpiadi estive di Rio 2016 con particolare attenzione alla scherma.

– Paraolimpiadi di Rio 2016 con particolare attenzione alla scherma.

– Olimpiadi estive di Tokyo 2020 con particolare attenzione alla scherma.

– Paraolimpiadi di Tokyo 2020 con particolare attenzione alla scherma.

– Olimpiadi di Parigi 2024 con particolare attenzione alla scherma.