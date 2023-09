Home

Fotografia, sogno e intelligenza artificiale, ecco “Mutazioni”, la mostra di Gregorio Tommaseo all’Extra Factory

28 Settembre 2023

Sabato 30 settembre (ore 18) l'inaugurazione in via della Pina d'Oro 2, alla presenza dell'artista

Livorno, 28 settembre 2023 –

Inaugurazione della mostra «MUTAZIONI» alla presenza del fotografo Gregorio Tommaseo sabato 30 settembre alle ore 18 negli spazi di Extra Factory a Livorno, in via della Pina d’Oro, 2 con ingresso da Piazza della Repubblica.

In questa occasione il fotografo abbandona la macchina fotografica che nel corso della sua carriera gli ha regalato moltissime soddisfazioni per cimentarsi nella «fantasia»

dell’Intelligenza Artificiale.

La Mostra – la prima in città di questo genere – vuole essere così uno spunto di riflessione e dibattito sull’evoluzione dell’Arte e sull’utilizzo di questa tecnologia.

Queste le parole di Tommaseo a proposito del suo progetto:

«L’utilizzo dell’A.I. (Intelligenza Artificiale) offre infinite possibilità creative. In questo nuovo e vasto mondo si possono scegliere diversi modelli di A.I., che sono stati “educati” in modo diverso a creare immagini con determinate caratteristiche.

Io ho preferito, ai software che vanno per la maggiore, in grado di ottenere immagini più vere del reale, ormai del tutto indistinguibili da fotografie tradizionali, una tecnologia che, anche se forse meno “evoluta”, mi permette di liberare la fantasia.

Utilizzando una rete neurale questo software trova e potenzia degli schemi all’interno di immagini tramite una pareidolia algoritmica, creando effetti allucinogeni che richiamano le sembianze di un sogno.

Ho cercato di cristallizzare, in queste immagini, un magma creativo inarrestabile, in continuo divenire, diverso di attimo in attimo, MUTAZIONI affascinanti ma allo stesso tempo inquietanti. E mutare, evolversi incessantemente non è forse il sogno, ma anche il peggior incubo, dell’essere umano? ».

Gregorio Tommaseo classe 1963 nasce alla Spezia, dove vive e lavora. Avvicinatosi alla fotografia nei primi anni ‘80, apprende le tecniche di ripresa analogica e di sviluppo in camera oscura; attualmente fotografa esclusivamente in digitale. Ha ottenuto, durante la sua lunga attività di foto amatore, molti riconoscimenti in concorsi a carattere locale e internazionale. Numerose le sue esposizioni collettive e personali tra Liguria e Toscana. Dal 2016 è il vice presidente dell’Associazione Fotografica “Liberi di Vedere” di La Spezia da lui stesso fondata.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni (escluso il martedì) dal 30 settembre al 7 ottobre 2023 con orario 10.00-12.00 e 18.00-20.00.

Per ulteriori informazioni: info@extrafactory.it