Fp-Cgil dona le piante di mimosa agli ospedali di Livorno, Cecina e Piombino (Foto)

9 Marzo 2022

Livorno 9 marzo 2022

La Fp-Cgil provincia di Livorno – come annunciato – in occasione della Giornata internazionale della donna ha donato delle piante di mimosa per gli ospedali di Livorno, Cecina e Piombino.

Ospedale di Cecina, figurano (da sx a dx): Domenico Manfredi (tecnico Asl), dr.ssa Giovanna Poliseno (responsabile presidio ospedaliero di Piombino e Cecina) e Simone Assirelli (funionario Fp-Cgil provincia di Livorno con delega alla sanità).

Nella seconda foto, scattata all’ospedale di Livorno, figurano (da sx a dx): Andrea Rizzini (funzionario Fp-Cgil provincia di Livorno), Simone Assirelli, dr.ssa Antonella Perini (infermiere dirigente Professioni sanitarie infermieristiche U.O.S.L. Dipartimento professioni infermieristiche/ostetriche) e Lisanna Baroncelli (direzione medica presidio ospedaliero di Livorno).

Nella terza foto, scattata all’ospedale di Piombino, figurano (da sx a dx): dr.ssa Marta Petrini (Posizione organizzativa Ospedale di Piombino), Claudio Ciampi (rls Fp-Cgil ospedale di Piombino), Simone Assirelli, dr.ssa Virna Agostini (Posizione organizzativa ospedale di Piombino Cecina reparto rianimazione)

