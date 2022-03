Home

Provincia

Cecina

Fp Cgil dona una pianta di mimosa dedicata alle lavoratrici agli ospedali di Livorno, Cecina e Piombino

Cecina

8 Marzo 2022

Fp Cgil dona una pianta di mimosa dedicata alle lavoratrici agli ospedali di Livorno, Cecina e Piombino

8 marzo, Fp-Cgil dona una pianta di mimosa agli ospedali di Livorno, Piombino e Cecina: “Dedicato a tutte le lavoratrici”

Livorno, 8 marzo 2022

Oggi, martedì 8 marzo doneremo tre piante di mimosa ai direttori degli ospedali di Livorno, Cecina e Piombino: il nostro auspicio è che esse siano piantate e che all’interno dei giardini di queste strutture ospedaliere possano nascere dei veri e propri alberi. Il nostro vuol essere un piccolo gesto simbolico per ringraziare le lavoratrici del comparto sanitario per il fondamentale lavoro svolto in questi difficili mesi. Le lavoratrici hanno ancora una volta dimostrato tutta la loro professionalità e il loro senso del dovere: a tutte loro il ringraziamento della Fp-Cgil.

La scelta di donare delle piante invece che i classici mazzolini si basa su una motivazione precisa. E’ infatti importante ricordare che il rispetto e la gratitudine per il lavoro femminile va celebrato ogni giorno. Senza contare che il risparmio ottenuto consentirà infine alla Fp-Cgil di fare una donazione economica ad una Casa famiglia del territorio livornese dove vengono ospitate donne vittime di violenza.

Simone Assirelli (funzionario Fp-Cgil provincia di Livorno con delega alla sanità)

Andrea Rizzini (funzionario Fp-Cgil provincia di Livorno)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin