Home

Eventi

“FRACTAL & FRIENDS”, arte e attivismo si incontrano: a Livorno il microfestival di Fabio Santoro

Eventi

26 Novembre 2025

“FRACTAL & FRIENDS”, arte e attivismo si incontrano: a Livorno il microfestival di Fabio Santoro

Livorno, 26 novembre 2025 “FRACTAL & FRIENDS”, arte e attivismo si incontrano: a Livorno il microfestival di Fabio Santoro

Arte, natura, meditazione, scrittura e attivismo sociale si incontrano a Livorno per dare vita a un appuntamento culturale inedito: “FRACTAL & FRIENDS”, la nuova mostra–microfestival dell’artista Fabio Santoro, in programma dal 28 al 30 novembre al Circolo Lupo Rosso, in via Azzati 40.

L’iniziativa, non è pensata come una semplice esposizione. Il progetto nasce infatti come un percorso multidisciplinare che unisce le opere Fractal di Santoro alla partecipazione di figure di spicco del panorama creativo e attivista toscano. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza immersiva, capace di intrecciare linguaggi diversi – dall’arte visiva alla scrittura, dalla meditazione alla land art – mantenendo al centro le tematiche ambientali e sociali.

Il microfestival ospiterà momenti esperienziali unici. Tra questi, il Workshop di Stone Balance guidato dal livornese Marco Quercioli, campione del mondo e cofondatore di ILAF – Italian Land Art Festival –, insieme ad altri membri del collettivo. Spazio poi alle voci di Apuane Libere e di Mr. Green, figure note per il loro impegno nella sensibilizzazione ecologica.

Sul versante creativo, la scrittrice Silvia Sorbi condurrà un laboratorio dedicato alla scrittura espressiva, mentre Elena Baldacci e Sara Ciucci guideranno una meditazione accompagnata da un bagno di suoni, pensato per favorire ascolto interiore e consapevolezza.

L’evento apre ufficialmente le porte venerdì 28 novembre

“FRACTAL & FRIENDS” si propone come una tre giorni che parla non solo agli appassionati d’arte, ma a chiunque desideri vivere la creatività come ricerca, connessione e impegno collettivo. Un format originale che valorizza il territorio livornese e il suo fermento artistico, con particolare attenzione alla sostenibilità e al dialogo culturale.