Frana all’Elba: “Occorre fare presto, l’Isola vive di turismo”

14 Maggio 2021

ELBA: FORZA ITALIA PORTA IN REGIONE LA FRANA DI CAMPO LO FENO

Isola d’Elba (Livorno), 14 maggio 2021

“La Strada intorno all’anello Occidentale dell’Isola d’Elba deve essere ripristinata urgentemente con una funzionalità totale.”

Forza Italia, con il suo Capogruppo in Regione Toscana Marco Stella, ha presentato un’ interrogazione in Regione.

Il coordinatore provinciale Tenerini sottolinea che occorre fare presto: “l’Isola vive grazie al turismo, occorre l’ intelligenza ed il rispetto verso tutti gli elbani e verso tutti coloro che decideranno di venire a passare le vacanze in questo splendido paradiso terreste.

Troppo tempo è passato! Lo scorso mese di Novembre 2020, in Loc. Campo Lo Feno, si è verificata una frana di massi di enormi dimensioni, staccatasi dalle pareti rocciose sovrastanti.

La chiusura del tratto stradale di fatto non permette un regolare traffico agli automezzi di servizio tipo bus, mezzi di soccorso e naturalmente a quelli privati, pregiudicando gli spostamenti per la popolazione residente nella zona; provincia e regione non possono mettere a repentaglio la stagione turistica che sta per iniziare.

Occorre fare presto e rendere attiva la piena e sicura fruizione della strada.”

“Ribadiamo che la stagione turistica 2021, già fortemente in ritardo causa Covid19, non può e non deve ulteriormente essere messa in pericolo da un rimpallo di responsabilità e di mansioni tra i vari Enti”

Marco Stella

Capogruppo in Consiglio Regionale Toscana – Forza Italia

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno e responsabile dipartimenti Toscana – Forza Italia

Adalberto Bertucci e Alessandro Dini

Coordinamento Isola d’Elba Forza Italia

