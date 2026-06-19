Franca Santerini festeggia 103 anni
Livorno 19 giugno 2026 Franca Santerini festeggia 103 anni
Circondata dall’affetto della sua famiglia, festeggia felicemente 103 Franca Santerini Ruelle, nata a Massa Marittima (Grosseto) il 19 giugno del 1923.
Una vita dedicata alla ricerca interiore. Ha insegnato filosofia e Meditazione Trascendentale, prima a Milano e poi per tanti anni a Livorno, dove vive tutt’ora.
Franca ringrazia con gratitudine tutti coloro che le hanno fatto arrivare auguri, pensieri e affetto in questa giornata particolare.
Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.