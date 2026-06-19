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Franca Santerini festeggia 103 anni

Cronaca

19 Giugno 2026

Franca Santerini festeggia 103 anni

Livorno 19 giugno 2026 Franca Santerini festeggia 103 anni

Circondata dall’affetto della sua famiglia, festeggia felicemente 103 Franca Santerini Ruelle, nata a Massa Marittima (Grosseto) il 19 giugno del 1923.

Una vita dedicata alla ricerca interiore. Ha insegnato filosofia e Meditazione Trascendentale, prima a Milano e poi per tanti anni a Livorno, dove vive tutt’ora.

Franca ringrazia con gratitudine tutti coloro che le hanno fatto arrivare auguri, pensieri e affetto in questa giornata particolare.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

