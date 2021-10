Home

22 Ottobre 2021

Francesca Marcucci nella giunta della CCIAA Maremma e Grosseto: “Valorizzare tutti i settori”

Livorno 22 ottobre 2021

Francesca Marcucci, presidente provinciale e vice regionale Confcommercio, è stata eletta nella giunta della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. “Sono onorata di far parte di questa squadra, anche perché per me il rapporto e la sinergia tra i diversi settori è una priorità anche per il ruolo che ricopro in Confcommercio. Lavoreremo in modo che tutti i settori produttivi della nostra bella e variegata provincia vengano valorizzati e sostenuti dalla Camera di Commercio, la casa di tutte le imprese. Commercio, turismo, servizi e professioni sono componenti economiche che hanno particolarmente sofferto nel periodo da cui con grande fatica stiamo cercando di uscire, e per questo sono molto grata di poter lavorare con impegno per il rilancio delle qualità del nostro territorio”.

