Francesca Marcucci è vice presidente di Confcommercio Toscana

17 Giugno 2021

Livorno 17 giugno 2021

Grande soddisfazione in Confcommercio Livorno alla notizia, arrivata in mattinata, dell’elezione di Francesca Marcucci a vice presidente regionale Confcommercio.

“Durante il consiglio di stamani – ha spiegato il direttore Federico Pieragnoli – Francesca è stata eletta vice presidente grazie ai risultati conseguiti nel periodo della sua presidenza alla Confcommercio provinciale di Livorno. L’attenzione costante che l’associazione ha dimostrato agli imprenditori durante la pandemia, la costituzione di sempre nuove gruppi e categoria in seno all’associazione, il numero di soci che cresce nonostante le difficoltà delle imprese nel 2020 e nel 2021, e l’impegno continuo per la formazione delle imprese sul territorio hanno convinto la presidente regionale Anna Lapini a chiamare Francesca Marcucci nel board della dirigenza regionale, in modo che possa contribuire fattivamente alle decisioni e strategie per ripresa post Covid-19.

“Lavorare a fianco di anna Lapini sarà un grande onore per me” ha dichiarato la presidente della Confcommercio labronica. “Sul fronte della formazione, nonché della normativa commerciale e turistica, è ai tavoli della Regione Toscana che vengono fatte le scelte vincolanti per la pianificazione del territorio, per le infrastrutture, per la formazione, per cui è molto importante essere presente anche fisicamente per difendere le ragioni della nostra costa e tutelare le imprese di tutta Toscana”.

Alla nuova vicepresidente vanno le congratulazioni di tutta la giunta della Confcommercio di Livorno, del consiglio e dello staff.

