Francesca Rosellini, guardia dal tiro micidiale è del Jolly Acli. Colpo grosso per la società di basket femminile labronica

13 Luglio 2022

Francesca Rosellini, guardia dal tiro micidiale è del Jolly Acli. Colpo grosso per la società di basket femminile labronica

Livorno 13 luglio 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno cala l’asso e annuncia di essersi garantita le prestazioni cestistiche di Francesca Rosellini.

Classe 1990, guardia dal tiro micidiale, Rosellini vanta un curriculum di alto profilo: una carriera sviluppata prevalentemente in serie A2 (toccando anche l’A1 con l’Use Empoli), categoria nella quale ha disputato anche l’ultima stagione con la casacca del San Salvatore Selargius (8,9 punti di media col 39% dalla linea dei 3 punti).

Un puntello fondamentale, fortissimamente voluto dal gm Paolo Paoli, per dare esperienza ed equilibrio ad una squadra pronta per un’altra stagione di vertice nel campionato di serie B.

Le sue prime parole:

«Sono veramente felicissima dell’accordo che sono riuscita a trovare col Jolly Acli Basket Livorno, era quello che volevo: tornare a giocare in Toscana, per portare Livorno nella serie in cui merita di militare.

Una sfida ancora più bella: il pensiero di entrare in un gruppo per aiutarlo a salire di categoria, è quello che stavo cercando, per avere motivazioni in più. Inoltre, il fatto di essere vicino casa, crea un connubio perfetto tra la mia vita privata e quella cestistica. Non vedo l’ora di iniziare»

