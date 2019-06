Home

Francesco Berti (M5S): “Pronto a collaborare col nuovo sindaco per l’interesse di tutta la città”

9 giugno 2019

Livorno – L’Onorevole Francesco Berti (M5S) a poche ore dalla nomina del nuovo sindaco di Livorno dopo un breve resoconto politico sull’attività del governo Nogarin si dice pronto a collaborare con il futuro sindaco per il bene della città.

Francesco Berti: “Livorno, cambia la storia! Questo era la frase con la quale nel 2014 ci siamo presentati ai cittadini livornesi per dare una discontinuità amministrativa, dopo decenni di DS-PD. La svolta c’è stata, e questo resterà nella storia della mia città.

Con il Movimento 5 Stelle di Livorno e Filippo Nogarin in testa abbiamo alzato l’asticella della politica cittadina.

Filippo non ha risparmiato sè stesso e ha dato tutto per la città. Anche chi non ci ha votato riconosce che serviva una scossa nella politica locale, e questa scossa l’abbiamo data. L’abbiamo data perché abbiamo sempre messo la squadra e il benessere dei cittadini prima di tutto, perché abbiamo portato dei livornesi senza vincolo di partito a sedere nei banchi del governo.

Abbiamo fatto errori, ma sempre in buona fede. Gli effetti delle nostre scelte si vedranno anche negli anni a venire, proprio perché abbiamo impostato scelte a lungo termine. Basta pensare al nuovo ospedale, allo stop alla cementificazione selvaggia, alle opere pubbliche, lo spegnimento dell’inceneritore e alle pedonalizzazioni.

Oggi purtroppo non siamo arrivati al ballottaggio, ma non c’è motivo di disperarsi.

A differenza degli anni scorsi, oltre ad avere interrotto la continuità amministrativa e politica, siederemo ai banchi dell’opposizione, a sorvegliare che la cosa pubblica sia gestita nell’interesse di tutti e non di pochi.

Da domani Livorno avrà un sindaco non a 5 stelle, e sono pronto a collaborare per l’interesse di tutta la città. C’è ancora molto da fare!”