27 Marzo 2025

Livorno 27 marzo 2025 Francesco Braida: virtuosismo e emozione al sabato del Mascagni

Sabato 29 marzo alle ore 16:30, il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno ospiterà il decimo concerto della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, con protagonista il giovane e talentuoso pianista Francesco Braida. Il programma della serata condurrà il pubblico attraverso un viaggio tra il virtuosismo e la poesia del repertorio pianistico romantico: dalle suggestive pagine lisztiane del Sonetto 47 del Petrarca e Vallée d’Obermann, passando per l’ardente Allegro op. 8 di Robert Schumann e lo Scherzo op. 4 di Johannes Brahms, fino a culminare con la maestosa Wanderer-Fantasie op. 15 di Franz Schubert.

Francesco Braida, nato a Pistoia nel 2002, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni sotto la guida del Maestro Massimo Caselli alla scuola di musica “Teodulo Mabellini”, per poi proseguire al Conservatorio di Livorno con il Maestro Giovanni Nesi. Oltre al pianoforte, ha coltivato la passione per il clarinetto, suonando con l’orchestra giovanile di Los Angeles alle Terme del Tettuccio di Montecatini e cimentandosi in capolavori di Schubert e Beethoven. Diplomatosi con il massimo dei voti al Liceo Musicale di Pistoia, ha ottenuto una borsa di studio per meriti accademici al Conservatorio di Livorno. La sua carriera concertistica lo ha portato ad esibirsi in prestigiose sedi come l’Auditorium del Mascagni, la Scuola di Musica di Pistoia, l’Art Museum di Prato e Villa Rospigliosi. Ha inoltre sperimentato l’esecuzione su strumenti storici, come la spinetta, suonata nel concerto di Pasqua con lo Stabat Mater di Pergolesi e il Concerto Grosso di Corelli.

Vincitore di numerosi concorsi pianistici, tra cui quelli delle città di Massa, Scandicci e Villa Rospigliosi, ha perfezionato il suo talento attraverso masterclass con artisti del calibro di Jin Ju, Salvatore Barbatano, Marco Sollini, Alessandro Marangoni, Michael Wessel e Pasquale Iannone.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla passione e dalla maestria di un giovane interprete destinato a brillare nel panorama musicale internazionale.

