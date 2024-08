Home

Francesco Gazzetti: Un nuovo Inizio con Alberto Brilli al timone del PD di Livorno

Livorno 2 agosto 2024 – Francesco Gazzetti: Un nuovo Inizio con Alberto Brilli al timone del PD di Livorno

Il Partito Democratico di Livorno ha eletto all’unanimità il nuovo segretario dell’Unione Comunale, Alberto Brilli, un giovane leader di grande potenziale. Francesco Gazzetti, consigliere regionale del PD, ha espresso il suo entusiasmo e sostegno per la candidatura di Brilli, sottoscrivendone anche il documento programmatico con convinzione.

“E’ con grande piacere e convinzione ho sostenuto la candidatura di Alberto Brilli come segretario dell’Unione Comunale del PD di Livorno. La sua elezione unanime è quindi un segnale di unità e fiducia all’interno del nostro partito”, ha dichiarato Gazzetti.

Gazzetti ha colto l’occasione per ringraziare il segretario uscente Federico Mirabelli per il prezioso lavoro svolto, riconoscendo il suo impegno negli ultimi cinque anni. Ha inoltre espresso gratitudine al Presidente dell’assemblea Sandro Canaccini per la guida efficace durante questo cruciale passaggio.

Partecipazione significativa alla serata elettorale, con numerosi membri del partito presenti per esprimere un voto chiaro e deciso. Gazzetti ha sottolineato l’importanza di questo momento, evidenziando la presentazione del documento di sintesi della conferenza delle donne democratiche, illustrato da Silvia Ghelardi, come un segnale di inclusività e partecipazione.

Un ringraziamento speciale è andato al segretario territoriale Alessandro Franchi per la sua costante attenzione e presenza, a Claudio Seriacopi per il suo prezioso contributo, e al capogruppo Piero Tomei per il suo instancabile lavoro a favore del partito.

“Complimenti di cuore ad Alberto Brilli. Gli rinnovo tutto il mio sostegno e massima collaborazione. Avanti insieme, avanti così!”, ha concluso Gazzetti, augurando al nuovo segretario un percorso di successo e di crescita per il PD di Livorno.

L’elezione di Brilli segna un nuovo capitolo per il Partito Democratico livornese, con la promessa di un impegno continuo e condiviso per il bene della comunità e del territorio

