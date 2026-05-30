Home

Cronaca

Franchi (PD) su Konecta: “Subito un tavolo al MIMIT per salvare i 76 posti di lavoro. Presenterò un atto in Consiglio regionale”

Cronaca

30 Maggio 2026

Franchi (PD) su Konecta: “Subito un tavolo al MIMIT per salvare i 76 posti di lavoro. Presenterò un atto in Consiglio regionale”

Livorno 30 maggio 2026 Franchi (PD) su Konecta: “Subito un tavolo al MIMIT per salvare i 76 posti di lavoro. Presenterò un atto in Consiglio regionale”

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Alessandro Franchi, interviene con forza sulla delicata vertenza che sta colpendo il call center Konecta di Livorno, esprimendo profonda preoccupazione per il destino occupazionale del sito e annunciando nuove iniziative istituzionali.

«Torno sulla vertenza del call center Konecta di Livorno, dove sono a rischio 76 posti di lavoro, in prevalenza donne e spesso unico reddito familiare: occorre tenere accesi i riflettori», dichiara Franchi. «Ieri ho partecipato alla conferenza stampa promossa dalle organizzazioni sindacali, che hanno fatto il punto della situazione dopo l’incontro dell’Unità di crisi della Regione Toscana. Credo che la loro iniziativa sia utile e da sostenere, perché la situazione dello stabilimento livornese appare estremamente complessa e richiede interventi rapidi per evitare un impatto sociale drammatico sul territorio».

«La preoccupazione per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti è molto forte», prosegue il consigliere Dem. «Come è noto, è attivo un contratto di solidarietà all’80% fino a dicembre e, al momento, l’unica attività gestita da Konecta a Livorno resta il servizio clienti 187 per conto di TIM. Le prospettive dei prossimi mesi destano grande allarme e rendono ancora più urgente una risposta concreta da parte di tutti i soggetti coinvolti.»

Franchi, quindi, sottolinea l’importanza del lavoro già avviato dalle strutture regionali, auspicando una rapida sponda da parte del Governo centrale.

«La Regione Toscana, attraverso Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente Giani, si è già attivata chiedendo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la convocazione di un tavolo ministeriale sul settore delle telecomunicazioni e dei call center, dentro cui affrontare anche la crisi Konecta e verificare percorsi di tutela occupazionale e diversificazione delle commesse. È un passaggio importante, che va sostenuto e rafforzato. Voglio ringraziare, a tal proposito, anche l’assessore regionale Leonardo Marras, che segue molto da vicino la vertenza»

Per imprimere ulteriore spinta all’azione della Regione, Franchi annuncia un’imminente iniziativa formale a Firenze.

«Presenterò un atto in Consiglio regionale che ribadisca con forza la necessità di attivare un tavolo di crisi al MIMIT e tenga acceso l’impegno istituzionale su questa vicenda, che riguarda persone, famiglie e professionalità che chiedono semplicemente di poter continuare a lavorare con dignità. Le istituzioni devono fare la propria parte. Continueremo a stare al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali in questa battaglia per il lavoro e per il futuro del territorio», conclude Franchi.