4 Settembre 2023

Livorno 4 settembre 2023 – Franchising: in uscita l’atteso libro di Mirco Comparini

“Franchising, tutto quello che professionisti e imprese devono veramente sapere”. E’ il titolo del libro in prossima uscita scritto da Mirco Comparini, Consulente al Franchising tra i più apprezzati nel settore, nonché; Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista, edito dalla prestigiosa casa editrice Maggioli Editore.

Settore sempre più in crescita e sempre più oggetto di attenzione; il franchising si colloca anche nella sempre maggiore esigenza e necessità di “fare rete” in forma dinamica e resiliente, con attenzione all’analisi e alla diversificazione del rischio, ma anche per esigenze di espansione e, per certi versi, di garanzia.

Tra gli strumenti principalmente efficaci e utilizzati, sicuramente il franchising ha assunto e sta assumendo sempre più un ruolo fondamentale. Operare nel mondo del franchising non è più da considerare una sofisticata tecnica commerciale cui si indirizzano solo imprese di importanti dimensioni e di antiche tradizioni. Si sta consolidando come una realtà assai diffusa su tutto il territorio nazionale ed internazionale e rivolta ad una platea sempre più ampia di operatori economici con un pizzico di spirito di avventura.

A livello normativo purtroppo esistono diverse lacune consolidate che richiedono, per poterle prevenire ed affrontare; una conoscenza dettagliata della materia in termini aziendali ed una particolare attenzione a livello contrattuale.

L’opera in pubblicazione, annunciata da tempo, era molto attesa nel settore di riferimento. In coerenza con quanto sopra, il libro si sviluppa con una forma progressiva, andando a delineare:

“l’ambiente franchising”;

la sua regolamentazione;

le sue caratteristiche;

Una volta comprese queste nozioni, risulta poi più agevole proseguire nell’analizzare lo “strumento franchising” e comprenderne le accortezze con le quali deve essere adottato ed utilizzato per la nascita, la crescita, lo sviluppo e l’espansione aziendale.

L’ultradecennale esperienza dell’autore, trasmessa attraverso questo testo, fa sì che al termine della lettura si possano avere tutti gli strumenti per comprendere le dinamiche tipiche del mondo del franchising essendo così in grado di supportare sia l’azienda franchisor sia il franchisee.

Il testo è corredato da una serie di strumenti e approfondimenti resi disponibili online che attribuiscono ancora più spessore e completezza all’opera.

A chi è interessato, è offerta la possibilità di conoscere in anteprima le caratteristiche del libro; l’indice, i contenuti aggiuntivi disponibili online, il prezzo, la data di uscita ed tutti i riferimenti necessari per poter procedere all’acquisto.

E’ sufficiente accedere alla pagina del blog personale del Dott.Rag.Mirco Comparini (Franchising, Partenariato, Affiliazioni & Co.) e compilare il modulo di conferma riportato. Seguirà una specifica email con quanto richiesto inviata direttamente dall’autore così da poter entrare in contatto ed interagire con i lettori interessati.

