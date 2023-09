Home

9 Settembre 2023

Fratelli d’Italia Livorno in lutto per la scomparsa di Bruno Tamburini

Livorno 9 settembre 2023

La scomparsa di Bruno Tamburini, lascerà un profondo vuoto nella famiglia di Fratelli d’Italia ed in generale in tutto il centro destra livornese. Un uomo d’onore, sempre leale, diretto, amato ed apprezzato anche da chi politicamente la pensava all’opposto di lui, insomma una persona per bene. L’ultima volta che l’ho sentito qualche settimana fa, disse che se si fosse sentito meglio, avrebbe voluto ricandidarsi alle prossime amministrative di giugno. In questa giornata, sono stato raggiunto da decine e decine di persone che appresa la notizia mi stanno manifestando il loro dispiacere: una dimostrazione di affetto che pochi se la meritano veramente, Bruno era uno di questi. Fratelli d’Italia si stringe, congiuntamente al dolore della famiglia. Ciao Bruno.

Il Presidente Provinciale Fratelli d’Italia Livorno (Avv. Giacomo Lensi)

