Fratelli d’Italia su dichiarazioni di Giani: “Si sente e agisce come Conte”

7 Giugno 2020

Livorno 7 giugno 2020 – “Fratelli d’Italia Livorno si dice profondamente disgustato e totalmente contraria da quanto ha appreso dalle dichiarazioni del candidato del PD a governatore della Toscana Eugenio GIANI circa la volontà dello stesso di spingere ENI Spa a decidere per attivare la bioraffineria da nel sito produttivo di Livorno, oppure a realizzare un mega inceneritore nella stessa zona.

Giani si sente e agisce come Conte – che tra l’altro il PD lo sostiene e ci governa insieme ormai da quasi un anno – , sia nei modi di far politica, che in quelli nobiliari: arroganza, prepotenza ed rinnegamento del primo (e forse più importante) principio della democrazia politica ovvero il confronto con i cittadini (ma forse per lui sarebbe più giusto chiamarli sudditi).

A Giani, al Pd ed a tutte le forze politiche che lo sosterranno alle prossime elezioni regionali, Fratelli d’Italia risponde e ricorda semplicemente che chi governa sono i cittadini, se ha coraggio, venga nella nostra Provincia, si confronti con gli abitanti della zona, piuttosto che emanare editti dalla sua reggia fiorentina!”