Fratelli Neri, inaugurati tre nuovi rimorchiatori ad alta tecnologia

15 Maggio 2021

Per il Calafuria, il Romito e il Gabriella Neri anche la benedizione del vescovo

Livorno 15 maggio 2021

Stamani è stato fatto il battesimo di tre nuovi rimorchiatori Calafuria, Romito e Gabriella Neri.

I mezzi entrano in servizio nel porto di Livorno. Sono 3 mezzi estremamente innovativi e i primi nel mediterraneo nel loro genere.

Dimensioni contenute, alta potenza di tiro superiore alle 80t ed un pescaggio veramente basso per queste potenze.

In aggiunta poi alle basse emissioni in atmosfera ed al comfort di bordo che per vibrazioni e rumore li equiparano a degli yacht.

Alla cerimonia tra le autorità presenti:

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti, Il consigliere regionale Francesco Gazzetti; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; il presidente dell’AdSP Luciano Guerrieri e Simone Giusti, vescovo di Livorno

