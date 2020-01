Home

Cronaca

Fratoianni (Leu) su vicenda Perini-Bottai: “La magistratura chiarirà presto”

Cronaca

5 gennaio 2020

Fratoianni (Leu) su vicenda Perini-Bottai: “La magistratura chiarirà presto”

"La Lega non inneschi clima di tensione in città per la propria propaganda..."

Livorno 5 gennaio 2020 – Nicola Fratoianni (Leu) sulla vicenda Lenny Bottai segretario del Partito Comunista di Livorno e il consigliere comunale Alessandro Perini: “Certo che la magistratura chiarirà al più presto”

“La Lega non inneschi clima di tensione in città per la propria propaganda…”

“Sono certo che la magistratura di Livorno farà chiarezza al più presto sull’episodio di qualche giorno fa, e che il clima di tensione innescato dalla Lega in città, evidentemente in preparazione della prossima stagione elettorale regionale, troverà una ragionevole conclusione. “

Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu, dopo le polemiche venutasi a creare nella città toscana dopo le denunce di un consigliere comunale leghista.

“Come già denunciato dai nostri esponenti locali – prosegue il parlamentare di Leu – nessuno può pensare di continuare a provocare, offendere, minacciare cercando a tutti i costi la rissa: non è questo il ruolo delle forze politiche e dei suoi rappresentanti istituzionali .

“Dalle parti della Lega di Livorno – conclude Fratoianni – forse è meglio che si diano una regolata nei loro comportamenti pubblici”