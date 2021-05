Home

Politica

Fratoianni (SI): “Portuali protestano per nave carica di armi, voglio ringraziarli. C’è un’Italia solidale”

Politica

17 Maggio 2021

Fratoianni (SI): “Portuali protestano per nave carica di armi, voglio ringraziarli. C’è un’Italia solidale”

Roma 17 maggio 2021

L’Onorevole Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana):

“I lavoratori portuali di Livorno hanno protestato per nave carica di armamenti destinati ad Israele.

Voglio ringraziarli. C’è un’Italia solidale”.

“Sappiamo dai lavoratori portuali di Livorno che nel porto è arrivata la nave Asiatic Island carica di armi, molto probabilmente destinata al porto di Ashdod in Israele.

Era partita da Marsiglia, e dopo una sosta in rada a Genova ora sarebbe in navigazione verso Napoli.

I lavoratori portuali hanno fatto sapere che non avrebbero caricato armi, per non essere in nessun modo complici di quanto sta accadendo in questi giorni funesti.”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Voglio dire loro un grande grazie. C’è un’Italia solidale. – conclude il leader di SI – Che non si arrende alla guerra, alla violenza, alla sopraffazione.”

Lo rende noto l’ufficio stampa di SI

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin