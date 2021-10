Home

26 Ottobre 2021

Fratres Perignano-US Livorno, da domani in vendita 1200 biglietti

Livorno 26 ottobre 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che da domani (mercoledì 27 ottobre) sono in vendita i biglietti per la partita Fratres Perignano-Us Livorno, valida come quinta giornata del campionato di Eccellenza Toscana girone B, in programma domenica 31 ottobre alle 14.30 allo stadio L. Masini di Santa Croce sull’Arno.

10 euro (5 euro ridotto 0-12 anni)

1.200 biglietti a disposizione dei tifosi ospiti

Green pass obbligatorio per accedere allo stadio

I biglietti sono in vendita al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, in piazzale Montello, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. La vendita è aperta fino a sabato 30 ottobre. Il giorno della partita, domenica 31 ottobre, la biglietteria dello stadio L. Masini sarà chiusa.

‼️ Per l’acquisto del biglietto, è necessario presentare un documento di riconoscimento e comunicare un numero di telefono per il rispetto delle misure anti-Covid in termini di tracciabilità.

