Freccia Bianca, terzo incontro con FS e Trenitalia, Tenerini (FI): “Il territorio merita risposte concrete”

27 Novembre 2025

Tenerini: “Terzo incontro con FS e Trenitalia insieme al Sottosegretario Tullio Ferrante. Il territorio merita risposte concrete sulle Frecce Bianche”

“Abbiamo proseguito il lavoro avviato nelle scorse settimane in merito alle due Frecce Bianche soppresse a Cecina dal 25 agosto scorso.

Insieme al Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, On. Tullio Ferrante, che ringrazio sinceramente per l’impegno costante e per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio, abbiamo avuto il terzo incontro ufficiale con i vertici di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia.

Ho ribadito con chiarezza quanto questa soppressione abbia inciso non solo su Cecina, ma su un bacino di utenza molto più ampio, che da anni considera quelle fermate un servizio essenziale per mobilità, lavoro, studio e turismo. La nostra richiesta è quella di valutare ogni soluzione utile a garantire la continuità del servizio e il diritto alla mobilità.

Devo riconoscere che da parte di FS e di Trenitalia c’è stata disponibilità all’ascolto, apertura al confronto e volontà di approfondire ulteriormente la questione. Un atteggiamento che apprezzo e che conferma la sensibilità con cui l’azienda sta affrontando il dossier.

Il dialogo continua, e lo affrontiamo con determinazione e fiducia:

sono convinta che le istanze del territorio, portate avanti in modo unitario e serio, possano trovare una soluzione positiva.

Non arretreremo di un millimetro fino a quando non avremo garantito ai cittadini ciò che è loro dovuto: un servizio ferroviario efficiente, moderno e rispettoso delle esigenze di un territorio che cresce.” E’ quanto dichiara l’Onorevole Chiara Tenerini al termine dell’incontro