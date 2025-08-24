Home

24 Agosto 2025

Frecciabianca, Tenerini (FI): Il PD prima chiede il mio aiuto, poi tradisce spirito collaborativo e fa propaganda politica”

Tenerini: «Cecina-Frecciabianca: Forza Italia attiva il Governo. PD continua a fare campagna elettorale»

Dispiace e amareggia che il Partito Democratico utilizzi un tema serio come quello delle fermate del Frecciabianca a Cecina per fare propaganda politica.

Sentirmi accusare di disinteresse o distrazione non rende merito al lavoro svolto e soprattutto tradisce lo spirito collaborativo che questa vicenda avrebbe richiesto.

Per quanto mi riguarda, mi sono attivata subito appena ricevuta la mail dalla sindaca di Cecina e dagli altri sindaci della zona; ho interloquito direttamente con il Ministero delle Infrastrutture, al quale ho chiesto di attivarsi immediatamente con l’azienda che gestisce il servizio ferroviario, e ho presentato un’interrogazione parlamentare per portare il tema nelle sedi competenti.

Va poi chiarito un punto essenziale: questa non è una decisione piovuta dal cielo.

La sostituzione dei Frecciabianca obsoleti con convogli Frecciarossa, e la conseguente razionalizzazione delle fermate, era già stata programmata da tempo. Anzi, sarebbe dovuta scattare a dicembre ed è stata solo prorogata fino ad agosto. Ecco perché sorprende che qualcuno finga stupore oggi, come se non fosse stato informato.

Eppure il PD ha preferito imboccare la strada più facile: trasformare tutto in una polemica di basso profilo, evidentemente dettata dall’urgenza di fare campagna elettorale a ridosso delle regionali.

Purtroppo a Cecina siamo abituati che PD e amministrazione comunale coincidono da anni, e questo spiega anche l’atteggiamento dell’Amministrazione, che si è subito sfilata da una collaborazione istituzionale che pure aveva invocato.

Il mio impegno, invece, resta totale. Nell’interlocuzione con il Ministero ho ottenuto la disponibilità a convocare un tavolo immediato con i vertici di Trenitalia e RFI, presso il Ministero, dove rappresenterò con forza le ragioni del nostro territorio. Cecina e la costa toscana meritano collegamenti efficaci e veloci, non campagne elettorali mascherate da comunicati stampa

