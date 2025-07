Home

Eventi

“Free Palestine, diamo un calcio al genocidio” al via il triangolare di calcio

Eventi

16 Luglio 2025

“Free Palestine, diamo un calcio al genocidio” al via il triangolare di calcio

Livorno, 16 luglio 2025 “Free Palestine. Diamo un calcio al genocidio” al via il triangolare di calcio

“Free Palestine. Diamo un calcio al genocidio”: questo il titolo dell’iniziativa in programma a Livorno venerdì 18 luglio dalle 19.30 alle 21 presso il campo sportivo del P.Carli Salviano Calcio (via dei Pelaghi 51). Le squadre della Cgil, dell’Endas e dell’Africa Academy si sfideranno in un triangolare di calcio per sensibilizzare sugli orrori che si stanno consumando in Palestina. L’evento (ingresso gratuito) è organizzato dalla Cgil in collaborazione con Anpi, Associazione Livorno Palestina, Associazione Scuola del popolo, Emergency, Arci e Anppia.

All’ingresso in campo le squadre indosseranno le maglie con su scritto “La violenza contro le donne è una sconfitta per tutti”: l’obiettivo è tener sempre accesi i riflettori sulla cultura patriarcale che marginalizza le donne nella nostra società.

Dopo la partita sarà organizzata una cena a buffet presso il circolo Arci Carli Salviano (via di Salviano 542) per raccogliere fondi da devolvere alle associazioni che operano sul territorio in favore della Palestina. Nel corso della serata sarà inoltre presentata una mostra fotografica su Gaza.

La cittadinanza è invitata a partecipare.