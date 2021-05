Home

Boxpress

Freecell, il solitatio per il tuo tempo libero. Il metodo più efficace per giocare

Boxpress

28 Maggio 2021

Freecell, il solitatio per il tuo tempo libero. Il metodo più efficace per giocare

Gioco Freecell:

Il termine “FreeCell” è dato ai quattro spazi vuoti sopra la scena che sono utilizzati per lo stoccaggio temporaneo delle carte.

L’obiettivo di questo gioco è quello di ottenere tutte le carte di ognuno dei quattro semi (Cuori, Picche, Quadri e Fiori), posizionando le carte in ordine crescente, a partire dagli Assi fino al Re (Asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Regina e Re).

Regole di FreeCell:

La carta esposta verso la fine di ogni segmento di scena è accessibile per il gioco. Puoi spostarla in un FreeCell vuoto ogni volta che vuoi consegnare la carta sotto, tuttavia è un pensiero intelligente tenere i FreeCell vuoti per quanto questo sia possibile. Man mano che ogni Asso si apre potrebbe essere spostato in una delle Home Cells. Le Home Cells si sviluppano in un raggruppamento ascendente di semi fino al Re. Si può spostare una carta esposta dalla fine di una sezione di scena o da un FreeCell ad un altro segmento di scena, nel caso in cui esso formi una sequenza decrescente di colori sostitutivi, per esempio 6 su 7 o Q su K.Gli spazi vuoti nel Tableau possono essere riempiti da qualsiasi carta tu voglia, tuttavia non sprecarli perché gli spazi di scena non riempiti sono estremamente incredibili come vedremo più avanti. Continuate a muovere le singole carte, ognuna a turno, finché il gioco non si blocca o esce.

Il metodo più efficace per giocare a freecell:

Ecco che puoi adottare i seguenti passi per giocare al gioco freecell:

Passo 1:

Mischia il tuo mazzo di carte prima di impostare il gioco

Passo 2:

Iniziare a mettere le carte in otto pile

Passo 3:

Lascia lo spazio per i quattro mucchi “establishment” dove finirai per sistemare le tue carte da Assi a Re

Passo 4:

Iniziate le vostre pile di stabilimento ogni volta che ne avete l’opportunità

Passo 5:

Spostare le carte iniziando da un segmento della scena e poi al successivo, se si presenta l’occasione

Passo 6:

Tenere un occhio aperto per qualsiasi segmento non riempito nella scena

Passo 7:

Sposta strategicamente le carte nelle celle libere, così come

Passo 8:

Muovi ogni carta a turno, tranne se hai celle libere aperte

Passo 9:

Continuate a sforzarvi di vincere la partita.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin