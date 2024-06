Home

7 Giugno 2024

Livorno 7 giugno 2024 – Frigoriferi e mobili nella piazzola di sosta della Variante

Nell’area adibita alla sosta sulla Variante Aurelia tra l’uscita Porta a Terra e Livorno Centro in direzione Stagno sono presenti tre frigoriferi e del mobilio abbandonati come si vede dalle foto inviate in redazione da un nostro lettore.

L’area utilizzata a discarica è di competenza di ANAS che ha un servizio suo per la rimozione di tali oggetti abbandonati. Il fatto che è presente una striscia bianco e rossa che delimita quanto abbandonato significa che Anas è al corrente della situazione e che nei prossimi giorni verrà sicuramente rimosso tutto