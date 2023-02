Frontale all’Interporto, feriti due ventenni

Home

25 Febbraio 2023

Intorno alle 10.30 di sabato 25 febbraio, in zona Interporto Est a Collesalvetti, due auto si sono scontrate frontalmente in un violento incidente stradale. Uno dei veicoli è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs, della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e la polizia municipale. Il giovane conducente della prima auto coinvolta, di 23 anni, ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre il guidatore dell’altra vettura, un 20enne, ha riportato lievi traumi ed è stato anch’esso accompagnato in ospedale. La polizia municipale ha provveduto ai rilievi e a regolare il traffico

