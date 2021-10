Home

Cronaca

Frontale auto Camion cisterna: divelto serbatoio, gasolio in strada

Cronaca

13 Ottobre 2021

Frontale auto Camion cisterna: divelto serbatoio, gasolio in strada

Livorno 13 ottobre 2021

Incidente stradale sul Romito poco dopo Castel Sonnino e lo svincolo per Quercianella (statale Aurelia chilometro 303)

A seguito dello scontro tra i due mezzi, si è staccato il serbatoio del mezzo pesante che è volato in strada facendo fuoriuscire il gasolio contenuto al suo interno sulla carreggiata

A causa della perdita del carburante in strada, il traffico si è creato un blocco del traffico fino al Maroccone, mentre per chi giungeva in direzione nord verso Livorno veniva deviato sul Castellaccio mentre i mezzi pesanti venivano deviati a Chioma

Sul posto i vigili de fuoco che stanno operando per mettere in sicurezza l’area dell’incidente, la polizia e la municipale.

Le operazioni per la messa in sicurezza sono lunghe

